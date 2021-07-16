В «Казахмыс» поздравили металлургов с профессиональным праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Каждое третье воскресенье июля в Казахстане отмечается День металлурга. В этом году праздник выпал на 18 июля. В преддверии профессионального праздника «Казахмыс» поздравил представителей одной из самых почитаемых профессий, передает МИА «Казинформ».

Металлургическая отрасль является одним из флагманов отечественной экономики, который обеспечивает устойчивое развитие промышленного потенциала всего Казахстана. Ярким и мощным представителем этого сектора является главный производитель меди в стране – компании Группы «Казахмыс». На сегодняшний день в подразделениях медного гиганта из порядка 37000 человек трудятся более 5000 металлургов.

В эти дни металлурги «Казахмыса» принимают теплые слова благодарности и поздравления. В компании отмечают, что покорители огня и металла – металлурги, профессионально и ответственно подходят к делу, внедряют современное оборудование и совершенствуют технологические процессы. Все это позволяет успешно справляться с поставленными задачами, повышать качество продукции, наращивать объемы производства и повышать его эффективность.

По традиции за достижение высоких производственных показателей в честь профессионального праздника лучшие из металлургов удостоены наград – почетных грамот и благодарственных писем, отраслевых нагрудных знаков и высоких званий «Құрметті металлург».

Отметим, что в этом году у металлургов Жезказганского медеплавильного завода двойной праздник. Завод празднует свой полувековой юбилей, и в честь этой важной даты руководство компании поощрило ценными подарками лучших работников, подарив им 14 автомобилей.

В эти праздничные дни в компании вспоминают всех, кто стоял у истоков становления и развития казахстанской металлургии, кто на протяжении многих лет закладывал прочный фундамент компании, создавал традиции и способствовал развитию производства. Это те, которые прошли все ступени профессионального мастерства, навсегда связавшие свою судьбу со стихией огня и ярким, завораживающим блеском горячего металла.

Профессия металлурга – профессия мужественных, выносливых и сильных духом людей. И она связана с тяжелым физическим трудом, требующим высокой концентрации внимания. Несмотря на все нелегкие условия труда, эта профессия по-прежнему остается очень востребованной среди молодого поколения, ведь профессия металлург – это призвание!