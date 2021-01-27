В «Казахфильме» сделали заявление по делу о хищении при съемках сериала «Касым хан»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова сделали заявление по делу о хищении почти 30 миллионов тенге бюджетных средств при съемках сериала «Касым хан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram киностудии.

«В связи с публикацией в СМИ материалов с деталями расследования дела о хищении бюджетных денежных средств на проекте сериала «В потоках истории: обретая вечность. Касым хан» в целях внесения ясности пресс-служба «Казахфильма» официально заявляет следующее.

Расследование по делу о хищении средств на сериале было инициировано предыдущим руководством киностудии. Исторический сериал «В потоках истории: обретая вечность. Касым хан», где продюсером работал Куаныш Ахметов, был запущен в производство в 2018 году. Однако в связи с отказом от участия в проекте турецкого режиссёра Метина Гюная, в 2020 году проект сменил концептуальный формат и был трансформирован в полнометражный художественный фильм под рабочим названием «Ұлы дала таңы». Вновь сформированную съёмочную группу возглавил режиссёр Акан Сатаев», - пояснили в пресс-службе.

Для предотвращения нанесения ущерба имиджу проекта «Ұлы дала таңы» в киностудии подчеркнули, что сериал и полнометражный фильм являются отдельными проектами.

Ранее сообщалось, что в Алматы суд вынес приговор по делу о хищении почти 30 миллионов тенге при съемках сериала «Касым хан».