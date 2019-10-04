В Катон-Карагае прошла ярмарка ремесленников

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Мастера декоративно-прикладного искусства, художники, а также представители пантолечебниц и гостевых домов Катон-Карагайского района выставили свои товары на инвестиционном форуме «Осознанный взгляд в будущее Катон-Карагайского района».

В работах здешних деятелей искусства прослеживается свободолюбивый кочевнический дух и неповторимая атмосфера единения с природой. Например, свои работы мастер Андрей Пилпенко изготавливает исключительно из природных материалов – из дерева, кости, металла. По словам мастера, материал для работ из дерева он собирает на берегу реки, по принципу «что водой принесет, то и возьму».

«Знаете, сама природа подсказывает нам, что и как сделать. Я предпочитаю не спорить с ней. Когда уезжаешь из города, проникаешься этой атмосферой, и ты становишься другим человеком, и работы получаются совершенно другими», - рассказал Андрей Пилпенко.

Диапазон продукции, выпускаемой жителями района уникален и невероятно полезен. Здесь можно купить разнообразные масла и эликсиры, которые продлят молодость и помогут улучшить состояние здоровья.

«Два года мы уже принимаем гостей и производим несколько видов обогащенного мёда. Например, для лучшего усвоения мы обогащаем мёд куркумой и перцем. За счет этого метаболизм повышается, и все полезное быстрее усваивается. Также у нас есть классический мёд с пыльцой и мёд с мумиё. Во втором случае мёд компенсирует неприятный вкус полезного мумиё», - рассказала участница ярмарки Зарина Мастикбаева.

Также хочется упомянуть о местных художниках, принявших участие в выставке. Например, мастер Куаныш Адылбек из Большенарыма преподает изобразительное искусство и черчение, а в свободное время с натуры пишет пейзажи, на которых отображает красоты родного Катон-Карагая.