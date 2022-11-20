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В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу 2022 года

20 Ноября 2022, 21:13
В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу 2022 года
20 Ноября 2022, 21:13

В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу 2022 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Катаре стартовал чемпионат мира по футболу 2022 года. Фейерверк для болельщиков уже состоялся за день до первого матча на стадионе «Аль-Байт», в котором сегодня встретятся сборные Катара и Эквадора (группа А), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

И хотя ещё не все болельщики прибыли, первые трудности уже ощущаются в фан-зонах. В субботу тысячи фанатов не пустили на концерт, посвященный чемпионату мира по футболу, что выявило проблемы, связанные с приездом в Доху и обеспечением безопасности на этом турнире FIFA.

В 22-м чемпионате мира, который продлится до 18 декабря, принимают участие 32 команды.

Казахстанские любители футбола смогут посмотреть матчи чемпионата в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport. Кроме того, будет вестись прямая онлайн-трансляция на сайтах qazaqstan.tv и qazsporttv.kz, а также через мобильное приложение Qazaqstan.tv.


Фото: Getty Images

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