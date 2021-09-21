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    12:51, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В Катаре презентовали приоритеты председательства Казахстана в СВМДА

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    ДОХА. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана в Катаре провело брифинг, посвящённый председательству Казахстана в СВМДА, с участием глав дипломатических миссий азиатских государств, аккредитованных в Дохе, представителей МИД Катара и СМИ. Об этом передает МИА «Казинформ».

    В своём выступлении Посол Казахстана в Катаре Арман Исагалиев подчеркнул, что озвученная почти 30 лет назад инициатива Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева по созыву Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии получила широкое международное признание и реализовалась в важнейшую платформу азиатской системы безопасности и сотрудничества, объединяющей 27 государств-членов, которые в совокупности генерируют более 50% мирового ВВП и обеспечивают две трети глобального экономического роста.

    Дипломат подробно рассказал о приоритетах председательства Казахстана в СВМДА в 2020–2022 годах, главным из которых является последовательное продвижение институционального развития форума и подготовка к его трансформации в Организацию по безопасности и развитию в Азии. Было подчеркнуто, что «преобразование СВМДА в полноценную организацию придаст успешно действующей диалоговой площадке международную субъектность и глобальную роль, тем самым укрепив рычаги влияния азиатских государств на общемировые процессы».

    Участники мероприятия также были проинформированы об основных аспектах предстоящей 6-й встречи министров иностранных стран-участниц СВМДА, которая пройдёт 11–12 октября 2021 г. в Нур-Султане. По итогам мероприятия состоялся обмен мнениями по вопросам региональной повестки дня.

    Одновременно, на полях данного мероприятия была организована фотовыставка «Признанный мировым сообществом Казахстан», посвящённая 30-летию независимости страны.


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