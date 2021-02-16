В Каспийском трубопроводном консорциуме поделились планами по прокачке нефти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» Николай Горбань поделился планами организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас планы как всегда глобальные, заявок порядка 67 млн, все будет зависеть от ситуации и от того, как будут нефтепроизводители нам отдавать эти объемы. Но мы готовы к приему первоначальной заявки – это 67,5 млн», - сказал Николай Горбань на брифинге в СЦК.

По словам заместителя председателя правления АО «Национальная компания» «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева, в 2020 году компанией примерно 12 млн тонн нефти было экспортировано в Китай

«Но нужно учесть, что в китайском направлении у нас есть мощность нефтепровода в 2021 году - будет 20 млн из Западного Казахстана. Но из-за ценовой ситуации у нас более выгодное направление – рынок Черного моря. В китайском направлении идет нефть транзитом из России», - отметил он.

«И мы провозим нефть более 10 млн тонн из России в сторону Китая, транзитом через Казахстана. Что соответственно, нашу экономику улучшает, и это тоже перспективное стратегическое направление. Я думаю, что в этом году эти же цифры останутся такими же – порядка 12 млн на Китай, из них из России 10 млн», - заключил Д. Берлибаев.