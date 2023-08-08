В Каспийском море произошло землетрясение

АКТАУ. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - Подземные толчки произошли 8 августа в 19:48, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.

«В Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной Академии наук Азербайджана сообщили, что очаг землетрясения, зафиксированного в 19:48 по местному времени, располагался на глубине 62 км. Магнитуда подземных толчков составила 3,2», - сообщили в ведомстве.

Напомним, недавно землетрясение произошло в 17 км на юг от Алматы. Подземные толчки ощущались в ущелье Алма-Арасан.