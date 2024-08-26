В Kaspi Red+ теперь Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho

Теперь можно делать покупки в Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho с Kaspi Red+. В этих магазинах до 1 сентября действует акция — 10% бонусов за все покупки с Kaspi Red+, передает агентство Kazinform.

Kaspi Red+ предлагает покупки в рассрочку на 4 месяца, лимит до 500 000 тенге и повышенные бонусы. Не упустите шанс сделать выгодные покупки!

Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho — это бренды испанского холдинга Inditex, популярные по всему миру.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь клиентов и партнеров. В центре этих инноваций находится самое популярное в Казахстане мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 млн казахстанцев. Оно включает ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн с бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиабилеты и жд билеты, приобретают туры и пользуются популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz разработал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через Kaspi Pay предприниматели получают финансирование для развития бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформам электронной коммерции и доставки, продавая свои товары по всей стране.