В Каркаралинске ищут вандалов, оставивших надписи на скалах нацпарка

В Каркаралинском районе разгорается очередной скандал вокруг вандализма в национальном парке. Не прошло и нескольких дней после масштабной уборки скал, как на камнях вновь появились свежие надписи, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Каркаралинске вновь зафиксировали случаи вандализма на территории государственного национального природного парка. Неизвестные оставили надписи на скальных породах, испортив природный ландшафт, который совсем недавно очищали волонтеры.

Масштабная экологическая акция прошла 29 апреля. Тогда десятки добровольцев и активистов выезжали в горную местность, чтобы удалить многочисленные надписи и следы «наскального творчества», оставленные туристами. Однако уже спустя несколько дней, 2 мая на очищенных камнях появились новые рисунки и подписи.

Ситуация вызвала возмущение среди жителей региона и общественников. По словам участников экологической акции, пока одни тратят силы и время на сохранение природного наследия, другие продолжают безответственно уничтожать уникальный облик Каркаралинских гор.

Информация о новых фактах вандализма быстро распространилась в социальных сетях. Пользователи требуют привлечь виновных к ответственности и ужесточить контроль за сохранностью природных объектов национального парка.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по данному факту уже проводится проверка.

— В ходе мониторинга социальных сетей выявлен факт нанесения надписей на камни на территории природного национального парка в Каркаралинском районе, что привело к повреждению и искажению природного облика объектов. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к данному правонарушению. Их действиям будет дана правовая оценка, виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Напомним, за акты вандализма на территории особо охраняемых природных территорий предусмотрена административная ответственность и крупные штрафы. Общественники надеются, что этот случай станет показательным и поможет остановить подобные инциденты в будущем.

Напомним, в Астане наказали 20 человек за вандализм с начала года.