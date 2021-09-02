В кардиоцентре Алматы пролечено порядка 2000 больных КВИ и сердечными заболеваниями

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В кардиологическом центре города Алматы перепрофилировано 260 коек, учреждение два месяца работает как инфекционный стационар. Здесь лечат пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор кардиологического центра Алмат Кодасбаев, говоря о пациентах с болезнями сердца, отметил, что им не противопоказана вакцинация от коронавируса.

В этом году кардиологический центр Алматы второй раз перепрофилируют в стационар первого эшелона. Прежде как инфекционный стационар учреждение работало в марте и апреле этого года. Второй раз работу переформатировали 24 июля. Помощь круглосуточно оказывают порядка 500 врачей и медицинских сестер.

По словам директора кардиоцентра, при заболевании коронавирусом особенно чувствительны ткани сердца.

«Наиболее подвержены заболеванию люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом или ожирением. Болезнь у них протекает очень тяжело, такие пациенты нуждаются в более длительном лечении. В этом году в нашем кардиологическом центре уже пролечены 1950 человек. Сегодня занятость коечного фонда составляет 80%. В лечении больных мы используем современное оборудование, проводим коронарографию, используем аппарат ЭКМО. Все врачи прошли подготовку в кардиохирургическом центре города Нур-Султана», - говорит А. Кодасбаев.

С помощью коронарографии в кардиологическом центре Алматы исследуют сосуды сердца, а благодаря аппарату ЭКМО проводится насыщение крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

«Аппарат ЭКМО выполняет функцию газообмена. Мы этот аппарат использовали в спасении шести пациентов. В настоящее время к аппарату подключены два человека. Одна пациентка находится в реанимации родильного дома №2, наши врачи наблюдают за ее состоянием на месте», - сообщил директор кардиоцентра.

Кроме того, врачи кардиологического центра оказывают консультативную помощь тяжелым больным, находящимся в других инфекционных стационарах. Уже оказано свыше 10 тысяч онлайн-консультаций. По словам А. Кодасбаева, все пациенты после КВИ нуждаются в кардиологической помощи, так как заболевание коронавирусом может спровоцировать серьезные осложнения у людей с сердечно-сосудистой патологией.

Встреча с этой болезнью может стать роковой для сердечников. Единственный способ избежать серьезных последствий – вакцинироваться против коронавируса. Вакцинация предотвращает возникновение тромбов, которые вызывает именно коронавирус.

«COVID-19 повлек за собой значительный рост осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Это обострение ишемической болезни сердца, развитие всевозможных тромбоэмболических осложнений, прогрессирование сердечной недостаточности. Это очень непростое заболевание. Данной группе пациентов нужно обязательно задуматься о вакцинации, для того чтобы сохранить свою жизнь», - считает А. Кодасбаев.

Директор кардиоцентра сообщил, что пока их учреждение работает как инфекционный стационар, прием больных в плановом режиме ведется в Институте кардиологии и внутренних болезней и Медицинском центре управления делами президента, а также в частных клиниках.

Отметим, что с 2007 года Центр кардиологии оказывает экстренную и плановую специализированную и высоко специализированную кардиологическую помощь населению Алматы и жителям других городов. Медучреждение является координатором по снижению смертности от болезней системы кровообращения по городу Алматы.