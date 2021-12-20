В Каракиянском районе Мангистауской области 12 семей получили жилье

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Каракиянском районе Мангистауской области к 30-летию Независимости страны многодетным и малообеспеченным семьям, состоящим в очереди на жилье, были вручены ключи от новых квартир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Так, 8 семей получили квартиры в новостройках в селе Жетыбай. Кроме того, 4 малообеспеченным семьям в селе Курык предоставлены квартиры в сданном в 2019 году доме.

«В августе этого года в селе Жетыбай было завершено строительство двухх 72-квартирных жилых домов, которые начали вводить в эксплуатацию для состоящих в очереди на жилье. И в преддверии праздника мы торжественно вручили ключи от новых квартир», - сказал руководитель Каракиянского районного отдела ЖКХ Асан Чукин.

Напомним, в честь празднования Дня Независимости в селе Батыр Мунайлинского района Мангистауской области 80 многодетных семей и семей из категории социально уязвимых слоев населения получили жилье.