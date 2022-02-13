В карагандинской школе открылся музей имени Слямии Саттарова

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В школе-лицее города Караганды имени Слямии Саттарова открылся музей, посвященный этому заслуженному учителю Казахстана. Сквозь призму деятельности известного карагандинского педагога дано общее представление о системе образования XX века и создано новое пространство для дополнительного творческого образования и активности учащихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Идея создания музея принадлежит директору школы Салтанат Жунусовой. Ее поддержала семья Слямии Сатарова, ученики и преподаватели школы.

Слямия Саттаров был старейшим работником образования Карагандинской области, имел грамоты и награды высокого уровня, являлся отличником просвещения Казахской ССР и СССР. Более 45 лет он проработал в системе просвещения области, был и учителем средней школы, и директором педагогического училища. Долгие годы руководил областным и городским отделами образования. В 50–80-е годы он внес огромный вклад в лидирующие позиции развития школьного образования Карагандинской области.

Экспозиция музея включает в себя фотографии, документы и предметы из личного архива семьи, а также различные подлинные артефакты, связанные с советским школьным образованием. Каждый посетитель может посидеть за советской партой, мелом написать свой отзыв на большой графитовой стене, использовать QR-код в мобильном телефоне, чтобы прочитать текст на русском языке.

«Музей – это место для детских выставок, интерактивная площадка для развития исследовательских и творческих способностей, патриотизма, расширения кругозора учащихся, создания особой образовательной среды с целью формирования единого представления о культурно-историческом наследии. Поэтому атмосфера музея несет в себе черты и серьезного исторического подхода, и энергию детства», – поделилась директор школы Салтанат Жунусова.

Над созданием музея работала целая творческая группа: ветеран образования Тілеуғалы Әміртайұлы, музейный куратор и искусствовед Гульдана Сафарова, художник-дизайнер Эрик Макенов, журналист и переводчик Гульнара Бухарбаева и семья Саттаровых в лице Гульнары Саттаровой.