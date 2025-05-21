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    11:23, 21 Май 2025 | GMT +5

    В Карагандинской области закредитованным жителям помогают выбраться из долговой ямы

    В Осакаровском районе Карагандинской области помогают жителям с просроченными кредитами: находят работу, обучают и пересматривают графики выплат. Помощь уже получили 49 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.

    пилотный проект
    Фото: акимат Карагандинской области

    Жительница района, одна воспитывающая детей, долгое время не могла погасить долг, ей помогли найти работу в службе пробации, пройти курс финансовой грамотности и оформить внесудебное банкротство. Это одна из историй участников пилотного проекта «Қайта Бастау», цель которого — помочь людям погасить просроченные кредиты.

    проект Кайта Бастау
    Фото: акимат Карагандинской области

    Проект действует в Осакаровском и Бухар-Жырауском районах и охватывает заёмщиков, имеющих задолженности от 90 дней и более. Им предлагают бесплатное обучение, помощь в трудоустройстве и сопровождение при переговорах с банками и микрофинансовыми организациями.

    — Основное условие участия — официальное трудоустройство, — говорит руководитель Отдела занятости и социальных программ Осакаровского района Айгуль Тулеуова. — Наши специалисты сопровождают людей до момента, когда они смогут самостоятельно выплачивать кредиты: от поиска работы и до подачи документов в банки. Также помогаем оформить адресную социальную помощь, если она положена по закону. С начала работы проекта 49 человек получили помощь в пересмотре графиков выплат или признании банкротства.

    проект
    Фото: акимат Карагандинской области

    По данным отдела, в районе почти тысяча жителей имеют задолженности, подходящие под условия программы. Несмотря на то что не все идут на контакт, уже есть положительные сдвиги. Как отмечают специалисты, одна из главных сложностей — нежелание части заёмщиков официально оформляться, так как это влечёт обязательства по выплатам.

    проект
    Фото: акимат Карагандинской области

    Тем не менее, по мнению самих участников, страхи оказались напрасны.

    — Я пыталась решить проблемы с долгами сама, но не получалось, — рассказывает одна из участниц проекта. — Когда мне предложили помощь по проекту «Қайта Бастау», согласилась. И теперь, спустя много лет, впервые почувствовала, что выход есть.

    Ещё одному участнику проекта нашли постоянную работу охранником. Теперь он выплачивает кредит и отмечает, что живёт спокойно, не опасаясь звонков от кредиторов и судебных исполнителей.

    Также участники проекта должны обучиться на курсах финансовой грамотности в рамках инициативы партии Amanat «Қарызсыз қоғам». В районе их уже прошли около 200 человек. Занятия доступны как онлайн, так и офлайн. Для подачи заявок необходимо обратиться в акиматы сельских округов или отделы занятости.

    Географию проекта, показавшего свою эффективность, планируют расширить на весь регион.

    Теги:
    Акимат Карагандинская область Общество
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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