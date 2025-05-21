В Карагандинской области закредитованным жителям помогают выбраться из долговой ямы
В Осакаровском районе Карагандинской области помогают жителям с просроченными кредитами: находят работу, обучают и пересматривают графики выплат. Помощь уже получили 49 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат региона.
Жительница района, одна воспитывающая детей, долгое время не могла погасить долг, ей помогли найти работу в службе пробации, пройти курс финансовой грамотности и оформить внесудебное банкротство. Это одна из историй участников пилотного проекта «Қайта Бастау», цель которого — помочь людям погасить просроченные кредиты.
Проект действует в Осакаровском и Бухар-Жырауском районах и охватывает заёмщиков, имеющих задолженности от 90 дней и более. Им предлагают бесплатное обучение, помощь в трудоустройстве и сопровождение при переговорах с банками и микрофинансовыми организациями.
— Основное условие участия — официальное трудоустройство, — говорит руководитель Отдела занятости и социальных программ Осакаровского района Айгуль Тулеуова. — Наши специалисты сопровождают людей до момента, когда они смогут самостоятельно выплачивать кредиты: от поиска работы и до подачи документов в банки. Также помогаем оформить адресную социальную помощь, если она положена по закону. С начала работы проекта 49 человек получили помощь в пересмотре графиков выплат или признании банкротства.
По данным отдела, в районе почти тысяча жителей имеют задолженности, подходящие под условия программы. Несмотря на то что не все идут на контакт, уже есть положительные сдвиги. Как отмечают специалисты, одна из главных сложностей — нежелание части заёмщиков официально оформляться, так как это влечёт обязательства по выплатам.
Тем не менее, по мнению самих участников, страхи оказались напрасны.
— Я пыталась решить проблемы с долгами сама, но не получалось, — рассказывает одна из участниц проекта. — Когда мне предложили помощь по проекту «Қайта Бастау», согласилась. И теперь, спустя много лет, впервые почувствовала, что выход есть.
Ещё одному участнику проекта нашли постоянную работу охранником. Теперь он выплачивает кредит и отмечает, что живёт спокойно, не опасаясь звонков от кредиторов и судебных исполнителей.
Также участники проекта должны обучиться на курсах финансовой грамотности в рамках инициативы партии Amanat «Қарызсыз қоғам». В районе их уже прошли около 200 человек. Занятия доступны как онлайн, так и офлайн. Для подачи заявок необходимо обратиться в акиматы сельских округов или отделы занятости.
Географию проекта, показавшего свою эффективность, планируют расширить на весь регион.