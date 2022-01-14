В Карагандинской области ужесточают карантин из-за вхождения в «красную» зону

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области с 17 января будет усилен санитарно-карантинный режим. Дополнительные меры решили ввести из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и вхождения региона в «красную» зону», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О новых ограничениях, предусмотренных постановлением, рассказал главный государственный санитарный врач области Юрий Залыгин на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций.

В области запрещаются массовые мероприятия, как на открытом воздухе, так и внутри помещений. Нельзя устраивать семейные и памятные торжества, в том числе на дому. Исключение составляют поминальные обряды – их разрешено проводить на объектах, участвующих в Ashyq, количество приглашённых не должно превышать 30 человек.

Независимо от участия в проекте Ashyq запрещается:

- деятельность концертных залов, филармоний, театров, цирков;

- проведение коллективных мероприятий (жұма намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы и др.);

- проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

- проведение частных встреч, за исключением – до 10 привитых человек;

- деятельность ночных клубов;

- обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.

В караоке-барах запрещены песни и танцы, заведения могут предоставлять только услуги общественного питания (при заполняемости не более 50%, но не более 50 человек).

В объектах общественного питания за одним столиком могут находиться не более 4-х человек (исключение – члены одной семьи). При этом между людьми должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

Кинотеатрам разрешено работать с приложением Ashyq, при заполняемости помещения не более 30%. Пропуском является «зелёный» статус.

В госорганизациях, национальных компаниях, предприятиях не менее 70% работников необходимо перевести на дистанционку, независимо от вакцинации против COVID-19. Исключение – объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.

Юрий Залыгин рассказал, как будут работать учебные заведения.

Во всех сельских школах и в школах до 600 учащихся в городах и районных центрах обучение проводится в штатном формате.

На дистанционную форму переходят городские школы и школы районных центров с количеством учащихся 600 и более. Исключение – 1-2 классы, которые продолжат обучение оффлайн. Дежурные классы будут организованы для учащихся с 3 по 5 классы.

Обучение в вузах и колледжах проводится в смешанном формате: лекции – онлайн; практические, лабораторные, семинарские занятия – оффлайн по гибкому графику.

Разрешается допуск для обучения вакцинированных школьников и студентов в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения.

В штатном формате разрешены индивидуальные занятия в организациях дополнительного образования, а также групповые – до 10 человек. В коррекционных центрах/кабинетах для детей с ограниченными возможностями /взрослых в формате оффлайн разрешены индивидуальные и групповые занятия до 8 человек, если больше, то онлайн.

Запрещено проведение массовых мероприятий (культурных, воспитательных, внеклассных и родительских собраний и др.).

В общежития можно заселять только вакцинированных студентов. Исключение – студенты до 18 лет, а также имеющие медицинские противопоказания и переболевшие COVID-19 в течение последних 3-х месяцев. В общежития запрещено входить посторонним.

В торгово-развлекательные центры и непродовольственные торговые дома свыше 100 кв. м, а также в продовольственные сети площадью более 6 000 кв. м вход разрешён только лицам с «зелёным» статусом. Эта же касается спортивно-оздоровительных центров, фитнесс-центров, бань, саун, бассейнов.

Разрешается проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 20%; спортивных тренировок при заполняемости не более 50%.

Компьютерные клубы, включая PlayStation , могут работать при заполняемости не более 50%.

Все прибывающие из-за границы, независимо от статуса вакцинации, должны иметь отрицательный ПЦР-тест.