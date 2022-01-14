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В Карагандинской области укрепилось партнёрство производителей с промышленными гигантами

14 Января 2022 14:55
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В Карагандинской области укрепилось партнёрство производителей с промышленными гигантами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Партнёрство промышленных гигантов Карагандинской области с местными производителями стало прочнее. За два года совместной работы акимата региона с промышленными гигантами компании не только увеличили долю отечественных товаров при закупке, но и расширили список поставщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об итогах сотрудничества по развитию местного содержания рассказали в областном акимате. Глава региона Женис Касымбек провёл онлайн-встречи с участием промышленников и местных производителей. По итогам прошлого года казахстанское содержание в закупках «АрселорМиттал Темиртау» составило 72%, «Казахмыса» – почти 50%.

«Для увеличения доли местного содержания нами совместно с АО «АрселорМиттал Темиртау» был подписан меморандум, куда включены 44 товаропроизводителя Карагандинской области. Акцент был сделан на увеличении объёмов несырьевых товаров местными производителями. По итогам 2021 года объём таких закупок составил 34,2 млрд тенге – это больше на 2,9 млрд тенге, или рост на 9,3% по сравнению с 2020 годом. По «Казахмысу» эта сумма составила 17, 3 млрд тенге с ростом на 64,7%. Таким образом, доля местных товаров выросла у обеих компаний», – сообщил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Мурат Кыдырганбеков.

В ближайшее время «АрселорМиттал Темиртау» и «Казахмыс» обещают презентовать свои планы закупок на 2022 год. Они будут размещены до 1 февраля на интернет-портале «Казахстанское содержание».

На встрече обсуждались и проблемы. Представители предприятий смогли напрямую задать свои вопросы представителям компаний.

«Мы видим динамику, идёт рост казахстанского и местного содержания. Компании стали более открытыми. При этом мы заинтересованы, чтобы востребованной была продукция карагандинских предприятий. Мы настаиваем, чтобы при равных условиях «цена – качество» вы приобретали местные товары. В таком формате будем продолжать встречаться и вместе решать назревшие вопросы», – отметил Женис Касымбек.

Работа по поддержке товаропроизводителей Карагандинского региона и увеличению местного содержания в закупках системообразующих предприятий находится на постоянном контроле.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Промышленность  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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