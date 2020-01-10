В Карагандинской области стартовал крупный дебатный турнир

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Молодёжный проект «Сарыарқасаңлағы» запустили одновременно во всех городских и сельских организациях образования области. В его рамках запланирован цикл регулярных дебатных турниров и дискуссионных площадок, передает МИА «Казинформ».

Проект проводится в рамках программы «Рухани жангыру» и направлен на духовно-нравственное развитие, преемственность знаний и воспитание патриотизма нового поколения. Он будет способствовать сохранению и популяризации духовного наследия Абая, аль-Фараби и других выдающихся мыслителей.





Дебатный турнир начался в год 175-летия поэта и просветителя Абая. Всего же, как сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Абай және ХХІ ғасырдағыҚазақстан», в 2020 году в стране пройдут более 500 мероприятий, посвящённых юбилейной дате.

Идею масштабных дебатных турниров поддержал акимат Карагандинской области. Организаторами являются три управления: образования, внутренней и молодёжной политики.





Старт проекту дали в Жезказгане. Здесь состоялся первый этап областного дебатного турнира. В мастерстве ораторов состязались четыре школьные команды.

Участников проекта приветствовал заместитель акима области Абзал Нукенов. Он призвал молодёжь больше читать книг и вникать душой в смысл произведений.

- Как сказал когда-то великий аль-Фараби, образование, данное без воспитания, опасно, - отметил Абзал Нукенов. - Воспитание - это культура, умение правильно мыслить. То, что вы задумали, превращается в мечту. Мечта становится целью, которую вы стремитесь реализовать. Но в итоге вы получаете свою жизнь. Знания, приобретённые в юности, - это крылья, которые помогут в разных жизненных ситуациях. Читайте больше, проникайте глубже в смысл прочитанного, чтобы мысли шли не только из головы, но и из сердца. Великий Абай в своих словах назидания писал: «Найди свою стену и стань её кирпичом». Так и вам, молодым, желаю найти своё истинное предназначение.









В течение всего года предусмотрено три этапа проекта. Дебаты будут проводиться поквартально в общеобразовательных школах и вузах всех городов и посёлков области. По итогам второго этапа лучшие команды -победители региональных турниров приедут в Караганду для участия в заключительном соревновании.

Как сообщили организаторы, на третьем этапе турнира будут организованы теледебаты. В финале состязаются на равных школьники и студенты.

Словесные дуэли будет оценивать компетентное жюри - эксперты в области искусства, образования и науки.

Тематику игр утверждает организационный комитет с учётом празднования.

Программа будет меняться ежегодно с учётом празднования знаменательных дат.

На 2020 год утверждены следующие темы:

- Адамгершілік және руханитазалық (Нравственная и духовная чистота);

- Білім, ілім және тәрбие (Образование, учение и воспитание);

- Жалқаулық пен ысырапшылдық (Расточительность и лень),

- Әділдік және шындық (Справедливость и правда);

- Қамқорлық және қайырымдылық (Забота и благотворительность);

- Кәсіп пен біліктілік (Профессия и квалификация);

- Азамат және қоғам (Гражданин и общество);

- Ұлт және мемлекет (Нация и государство),

- Аға мен іні және Ұстаз бен шәкірт (немесеҰрпақаралықсабақтастық) (Преемственность поколений).