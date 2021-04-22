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    22:53, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    В Карагандинской области становится больше молодых предпринимателей

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Шетском районе Карагандинской области активно развивается молодёжное предпринимательство. Только в прошлом году четыре человека, защитив свои бизнес-идеи, получили гранты акима района и открыли своё дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Одна из них – Мадина Ахметбекова. Девушка – выпускница Карагандинского университета имени Е. А. Букетова. По образованию учитель английского языка. Во время учёбы два года провела в Китае по программе «Академическая мобильность».

    В прошлом году Мадина решила открыть своё дело. Защитила бизнес-идею, и её проект был поддержан местными властями. Начинающая предпринимательница получила грант акима Шетского района в размере 900 тысяч тенге. И на эти средства открыла учебный центр Lacadem. Купила необходимые учебники, специальную доску и ноутбук. Теперь у молодёжи района есть возможность изучать китайский и английский языки.

    «Моей целью было открыть репетиторский центр в Шетском районе. Что и получилось. Работа идёт, у меня 15 учеников. В планах расширение», – рассказывает Мадина.


    Ержан Балхашбаев, тоже житель Шетского района, выиграл грант на миллион тенге от акима Карагандинской области. На полученные деньги начинающий предприниматель открыл автосервис. Купил подъёмник. В прошлом году Ержан получил от акима Шетского района стипендию в размере 400 тысяч тенге.

    «Эти средства дали мне новые возможности. Я смог купить оборудование. У меня два сотрудника. У них стабильные зарплаты. Сейчас клиентов стало больше, работа идёт», – говорит Ержан.

    По информации акимата Шетского района, в этом году на гранты районного акима выделено 5 миллионов тенге. Но в планах изыскать возможности для увеличения этой суммы и поддержать крупные проекты.


    Теги:
    Бизнес Карагандинская область Экономика
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