В Карагандинской области собирают гуманитарную помощь пострадавшим от паводков

Вот уже несколько дней в Доме дружбы Караганды работает региональный штаб по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в Казахстане. В Шетский район, который наиболее пострадал от паводков, предприниматели области передали около трех тонн муки, продукты питания и 60 телевизоров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ежедневно неравнодушные жители, предприниматели и представители этнокультурных объединений привозят сюда продукты питания, средства гигиены, одежду, постельные принадлежности.

— Ассамблея народа Казахстана с первых дней активно включилась в процесс оказания гуманитарной помощи пострадавшим от паводков. На прошлой неделе представители этнокультурных объединений и волонтеры ездили в Шетский район, была оказана помощь местному населению. Состоялась встреча с жителями, мы узнали, что им еще необходимо. Активная работа идет и в штабе. Ежедневно волонтеры принимают вещи от населения, перебирают их. Хорошую помощь оказывают и предприниматели, и представители этнокультурных объединений. К примеру, от Палаты предпринимателей Карагандинской области привезли около трех тонн муки и макаронных изделий, — рассказывает член областной АНК Увайс Джанаев.

На сегодняшний день, кроме муки и макаронных изделий, от предпринимателей области в пункт сбора поступила гуманитарная помощь в виде 1180 килограммов бакалейной продукции, 315 бутылок подсолнечного масла, 25 коробок лапши быстрого приготовления, 240 литров моющих средств. Также члены областной АНК направили денежную помощь на борьбу с паводком.

Саранский завод бытовой техники тоже не остался в стороне — выделил 60 телевизоров пострадавшим от паводка в Шетском районе и организовал их перевозку за счет компании.

Активно в работе штаба помогают волонтёры Ассамблеи народа Казахстана по Карагандинской области. Они сортируют поступающий груз и складируют его в помещениях Дома дружбы.

Будущий работник службы ЧС Вадим Селиванов уже сейчас понимает важность слаженной работы.

— Я учусь на втором курсе Карагандинского высшего политехнического колледжа. Люблю помогать людям. С детства мечтал стать спасателем, считаю эту профессию своим призванием, а волонтерство — это мой образ жизни, — говорит Вадим.

Для Айгерим Ещановой волонтерство тоже стало неотъемлемой частью жизни. Девушка учится на втором курсе Карагандинского медицинского университета. Будущий фармацевт вместе с мальчишками помогает в штабе.

— Я родом из Атырау. В школьные годы там занималась зооволонтерством, в Караганде решила продолжать делать добрые дела. Я очень эмпатичный человек, мне не безразлична судьба пострадавших от паводка, искренне им сочувствую. Помощь в штабе — это пока единственное, что мы можем сделать, — считает Айгерим.

Пострадавшим от паводков в Казахстане в настоящее время требуются резиновые лодки, плащ-палатки, спальные мешки, резиновые сапоги, матрасы, подушки, одеяла, постельное белье, электроприборы и продукты питания.

Помощь принимается ежедневно, кроме воскресенья, с 09:00 до 17:00 до 20 апреля включительно. Контактные телефоны представителей Дома дружбы: 8-707-872-89-28, 8-775-921-19-20.