В Карагандинской области руководители предприятия «Арт Текстиль» осуждены за преднамеренное банкротство

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по Карагандинской области расследовано уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ТОО «Арт Текстиль», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Преднамеренное и фиктивное банкротство – частый способ уйти от долгов. Нередко незаконное банкротство выглядит так: фирма берет в банке большой кредит, затем выводит ценные активы, которые не обеспечены залогом, и перестает платить по счетам и соответственно отчислять платежи в бюджет. После этого она инициирует процедуру банкротства. Подобные факты пресекаются Агентство по финансовому мониторингу.

Так, территориальным департаментом Агентства по Карагандинской области расследовано уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ТОО «Арт Текстиль». Следствием установлено, что учредитель и руководитель предприятия И. Фелькер и Р. Куран в течение 3-х лет до признания предприятия банкротом незаконно передали права на имущества - земельный участок, здание, автомашины подставным лицам. Тем самым пытались уклониться от уплаты налогов на общую сумму более 86 миллионов тенге. Договоры о передаче и реализации имущества ТОО «Арт Текстиль» признаны недействительными, все имущество возращено.

И. Фелькер и Р. Куран осуждены к 1,5 годам ограничения свободы.











