В Карагандинской области развивается институт спортивных инструкторов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области действует проект по внедрению института спортивных инструкторов в городах и районах. Он позволяет развивать массовый спорт и эффективнее использовать имеющиеся залы и комплексы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За три года реализации проекта число спортивных инструкторов увеличилось почти в 7 раз. Сегодня их трудится 339, из которых 98 в сельской местности. Проект финансируется из областного бюджета.

К примеру, в селе Петровка Бухар-Жырауского района оборудовали площадку для занятий уличной гимнастикой. Теперь дети и подростки спешат сюда с раннего утра.

«Введение спортивных инструкторов в сёлах – это правильно решение. Главное – желание помогать людям. Село у нас очень спортивное. Заниматься на новую площадку приходят ребята от 9 до 16 лет. Занятия спортом бесплатные. Наши воспитанники показывают хорошие результаты. Участвуют в чемпионатах области, завоёвывают призовые места. Есть чемпионы Казахстана по армрестлингу, гиревому спорту. Отрадно видеть, что в нашем селе становится всё больше приверженцев здорового образа жизни», – делится старший тренер области по армрестлингу и инструктор по спорту Виктор Киселёв.

Одновременно на тренировку могут собраться до 50 человек. Инструктор не только проводит занятия, но и воспитывает взаимовыручку, самостоятельность, дисциплинированность.

«Я занимался гирями и армрестлингом. Когда появилась площадка, стал пробовать себя в воркауте. Хочу принять участие в соревновании по этому виду спорта. Я тут почти каждый день. С друзьями можем всё время здесь проводить», – говорит юный спортсмен Данил Бергман.

Есть идея строить в сёлах крытые мини-залы, чтобы создать ещё больше условий для любителей спорта.