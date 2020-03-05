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В Карагандинской области раскрыли преступление 27-летней давности

5 Марта 2020 06:30
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В Карагандинской области раскрыли преступление 27-летней давности

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области раскрыли преступление 27-летней давности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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6 ноября 1993 года на трассе «Алматы-Екатеринбург» 28-летний водитель «КамАЗ», выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомашиной «Москвич» и скрылся с места происшествия. В результате ДТП водитель «Москвич» и двое пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще один пассажир с различными травмами был госпитализирован.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 217 часть 3 УК КазССР (новая статья 345 часть 4 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Сотрудниками полиции водитель грузовика был объявлен в розыск.

1 марта 2020 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления криминальной полиции ДП Карагандинской области задержали подозреваемого в совершении данного преступления в Москве. Установлено, что мужчина (сейчас ему 55 лет) проживал на территории Москвы по поддельным документам. Задержанный водворен в следственный изолятор отдела МВД России по району Очаково-Матвеевское.

Вопрос экстрадиции задержанного решается через Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.


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Ключевые слова: Карагандинская область, ДТП, МВД РК,
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