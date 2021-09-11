В Карагандинской области пройдёт республиканский конкурс поэтов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Поэтов приглашают принять участие в республиканском конкурсе «Дүниеге келер әлі талай Қасым», который посвящён 30-летию Независимости Казахстана и 110-летию со дня рождения Касыма Аманжолова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе могут принять участие кандидаты от 18 до 45 лет. Они должны представить три стихотворения на казахском языке, посвящённые прославленному поэту Касыму Аманжолову, независимости и на свободную тему. Работы необходимо подать в электронном виде в формате Microsoft Word.

Заявки на участие в конкурсе и стихотворения принимаются до 20 сентября по электронной почте [email protected] с пометкой: «Хочу принять участие в республиканском конкурсе «Дүниеге келер әлі талай Қасым». В заявке должны быть указаны Ф. И. О., место работы или учёбы, контактные телефоны, а также нужно приложить электронную копию удостоверения личности участника.

Работы, опубликованные в сборниках, периодических изданиях, на сайтах, в соцсетях, представленные на другие конкурсы и не соответствующие требованиям, не принимаются. Все присланные произведения будут рассмотрены.

Победителей и призёров конкурса наградят дипломами и денежными призами. Итоги подведут в октябре.

Формат и точная дата награждения будут объявлены позже.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по номерам: (8-7212) 56-74-76, 8-700-112-44-35, 8-702-812-93-78.