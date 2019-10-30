В Карагандинской области приняли в новом формате 5-летнюю программу развития региона

КАРАГАНДА КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области приняли в новом формате пятилетнюю программу развития региона. В оценке эффективности работы госслужащих во главу угла поставили благополучие жителей. Главными приоритетами на ближайшие годы станут жилищная программа и инфраструктурное развитие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на расширенном собрании депутатской фракции партии «Nur Otan» в областном маслихате.

«Одним из главных документов системы государственного планирования является Программа развития области на пятилетний период. Для эффективности и результативности она подвергается изменениям и дополнениям. Сегодня на внеочередной сессии областного маслихата утверждена Программа развития Карагандинской области на 2016-2020 годы в новом формате, - сказал Женис Касымбек. - Существенно сократили количество целевых индикаторов - со 126 до 51. В программу включены индикаторы, характеризующие рост доходов и качество жизни населения. Они определены основными для оценки деятельности местных исполнительных органов».

Аким области подчеркнул, что такую задачу поставил Глава государства в своём Послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Такой подход позволит лучше оценить вклад каждого региона в развитие экономики области и повысить ответственность госслужащих за достижение результатов, отметил Женис Касымбек.

На заседании члены комиссии партийного контроля рассказали о своих проверках. Депутаты маслихата и представители общественности подняли проблемные вопросы, касающиеся социальной сферы и подъёма экономики. Говорили о наболевшем: питании школьников, экологии, состоянии дорог.

«На ремонт и строительство дорог в разы увеличиваются бюджеты всех городов и районов. По местной сети в следующем году благодаря принципу 50/50 получим больше средств из республиканского бюджета. По области планируем потратить на дороги сумму на 30-40% больше, чем в этом году», - сказал Женис Касымбек.

Аким области сообщил, что в 2020 году начнётся реконструкция автодороги Жезказган - Кызылорда. Сейчас уже разрабатывается ПСД.

Также Женис Касымбек рассказал, что запланирован ремонт автодороги Караганда - Жезказган.