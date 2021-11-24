В Карагандинской области повысят зарплаты шахтёрам
Об итогах работы согласительной комиссии глава региона рассказал в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций.
«Было выдвинуто 12 требований. Все они справедливые. Я объехал все шахты, на встречах с горняками обсудили все волнующие проблемы», – отметил Женис Касымбек.
Какие обязательства приняла компания:
- проводить индексацию заработной платы в 100%-м объёме от уровня инфляции с 1 января каждого года;
- выплатить 13-ю заработную плату, независимо от выполнения плана производственных и экономических показателей, в декабре этого года;
- в декабре повысить заработную плату на 15–17%;
- ликвидировать кадровый дефицит. Для этого до конца декабря разработают нормативную численность и штатное расписание, и каждый месяц будут принимать на работу не менее 100 человек – до полного укомплектования персоналом;
- обновить рабочие автобусы;
- увеличить количество дней отпуска для работников, трудоустроенных после 1 января 2018 года;
- увеличить оплату больничных листов до 50 МРП для длительно болеющих;
- провести технический аудит на шахтах и вывести из эксплуатации устаревшее оборудование;
- корректировать плановые задачи в зависимости от горно-геологических условий.
Что касается вопросов безопасности труда, создана рабочая группа. Эксперты займутся расследованием всех несчастных случаев, произошедших с 1996 года. На основе анализа должен быть разработан план мероприятий.
Изменений законодательства требуют три вопроса, в их числе снижение пенсионного возраста. По ним направлены письма в правительство и ведётся работа.
«Работа согласительной комиссии не заканчивается. Буду лично контролировать исполнение всех принятых решений. Для этого будем ежемесячно встречаться и заслушивать обе стороны», – заверил Женис Касымбек.
Аким области также рассказал о планах по развитию шахтёрских городов Абай, Шахтинск и Сарань. В них продолжится строительство жилья, ремонт дорог и социальных объектов, благоустройство улиц.