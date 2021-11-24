В Карагандинской области повысят зарплаты шахтёрам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Вопросы, поднятые горняками после трагедии на шахте «Абайская», будут решены. На протяжении 10 дней работала согласительная комиссия, куда входили профсоюзы, активисты от каждой шахты, местные исполнительные органы. Её возглавлял аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Об итогах работы согласительной комиссии глава региона рассказал в прямом эфире на площадке Региональной службы коммуникаций.

«Было выдвинуто 12 требований. Все они справедливые. Я объехал все шахты, на встречах с горняками обсудили все волнующие проблемы», – отметил Женис Касымбек.

Какие обязательства приняла компания:

- проводить индексацию заработной платы в 100%-м объёме от уровня инфляции с 1 января каждого года;

- выплатить 13-ю заработную плату, независимо от выполнения плана производственных и экономических показателей, в декабре этого года;

- в декабре повысить заработную плату на 15–17%;

- ликвидировать кадровый дефицит. Для этого до конца декабря разработают нормативную численность и штатное расписание, и каждый месяц будут принимать на работу не менее 100 человек – до полного укомплектования персоналом;

- обновить рабочие автобусы;

- увеличить количество дней отпуска для работников, трудоустроенных после 1 января 2018 года;

- увеличить оплату больничных листов до 50 МРП для длительно болеющих;

- провести технический аудит на шахтах и вывести из эксплуатации устаревшее оборудование;

- корректировать плановые задачи в зависимости от горно-геологических условий.

Что касается вопросов безопасности труда, создана рабочая группа. Эксперты займутся расследованием всех несчастных случаев, произошедших с 1996 года. На основе анализа должен быть разработан план мероприятий.

Изменений законодательства требуют три вопроса, в их числе снижение пенсионного возраста. По ним направлены письма в правительство и ведётся работа.

«Работа согласительной комиссии не заканчивается. Буду лично контролировать исполнение всех принятых решений. Для этого будем ежемесячно встречаться и заслушивать обе стороны», – заверил Женис Касымбек.

Аким области также рассказал о планах по развитию шахтёрских городов Абай, Шахтинск и Сарань. В них продолжится строительство жилья, ремонт дорог и социальных объектов, благоустройство улиц.