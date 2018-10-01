В Карагандинской области почтили память героев-спасателей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня спасателя в Карагандинской области почтили память героев-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за историю существования пожарной охраны по Карагандинской области погибли 11 пожарных. 11 парней, 11 стражей огненного фронта отдали свои жизни, исполняя служебный долг. Они были разного возраста, разных национальностей, занимали разные должности, но всех их объединяло одно - они были нашими верными товарищами на пожарах и друзьями в жизни, они с честью исполнили свой служебный долг», - отметил начальник ДЧС Ибрагим Ибрагим Кульшимбаев.

Сотрудники ДЧС Карагандинской области почтили память всех погибших сотрудников минутой молчания. В память о павших был произведен троекратный оружейный залп.