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В Карагандинской области планируют запустить семь проектов обрабатывающей промышленности

3 Сентября 2021 14:24
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В Карагандинской области планируют запустить семь проектов обрабатывающей промышленности

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжат развитие обрабатывающей промышленности. В этой отрасли до 2025 года планируется запуск семи экспортоориентированных проектов. В регионе продолжится развитие солнечной энергетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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Меры по реализации Послания Президента РК «Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны» обсудили на заседании актива области.

«Глава государства поручил продолжить работу по диверсификации экономики, расширению номенклатуры производимых товаров и географии экспорта. На базе имеющегося промышленного потенциала и наличия квалифицированных трудовых ресурсов наша область должна стать «точкой роста» обрабатывающей промышленности», – отметил аким области Женис Касымбек.

Регион увеличил экспорт продукции обрабатывающей промышленности. Дальнейшему продвижению на внешние рынки помогут новые производства. К 2025 году планируется реализовать не менее пяти высокотехнологичных инновационных проектов.

На совещании рассмотрели комплекс мер в экономике и социальной сфере, направленных на улучшение качества жизни населения.

В АПК упор будет сделан на диверсификацию растениеводства и развитие животноводства. В планах реализация не менее десяти инвестиционных проектов в сельском хозяйстве с созданием около 1 500 рабочих мест.

Для поддержки бизнеса, помимо государственных программ, используются региональные инструменты. Работает микрофинансовая организация Atameken Qaragandy.

Продолжится развитие социальной инфраструктуры. В регионе ведётся строительство семи объектов здравоохранения. Появятся три новые школы в сельской местности. В развивающихся микрорайонах областного центра планируется построить пять школ, в том числе по государственно-частному партнёрству.

На совещании обозначили ключевые приоритеты развития региона по каждому направлению Послания и стратегию достижения поставленных задач.


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#Карагандинская область   #Промышленность  
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