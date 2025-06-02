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    13:24, 02 Июнь 2025 | GMT +5

    В Карагандинской области осудили руководителя департамента госсобственности

    Суд района Әлихан Бөкейхан города Караганды вынес приговор в отношении руководителя департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области Д. Хамзина и начальника отдела финансового обеспечения К. Кашкынбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Антикора.

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    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    По данным суда, Хамзин получил взятку в 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ по ремонту здания департамента казначейства. Кроме того, он и его коллега признаны виновными в хищении 2,5 млн тенге путём фиктивного трудоустройства аффилированных лиц.

    Суд назначил Хамзину штраф в размере 55 млн тенге, Кашкынбаеву — 25,4 млн тенге. Оба пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственных структурах.

    Судебный акт в законную силу не вступил.

    Теги:
    Карагандинская область Антикор
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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