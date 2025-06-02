В Карагандинской области осудили руководителя департамента госсобственности

По данным суда, Хамзин получил взятку в 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ по ремонту здания департамента казначейства. Кроме того, он и его коллега признаны виновными в хищении 2,5 млн тенге путём фиктивного трудоустройства аффилированных лиц.

Суд назначил Хамзину штраф в размере 55 млн тенге, Кашкынбаеву — 25,4 млн тенге. Оба пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственных структурах.

Судебный акт в законную силу не вступил.