В Карагандинской области осудили руководителя департамента госсобственности
Суд района Әлихан Бөкейхан города Караганды вынес приговор в отношении руководителя департамента государственного имущества и приватизации по Карагандинской области Д. Хамзина и начальника отдела финансового обеспечения К. Кашкынбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Антикора.
По данным суда, Хамзин получил взятку в 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ по ремонту здания департамента казначейства. Кроме того, он и его коллега признаны виновными в хищении 2,5 млн тенге путём фиктивного трудоустройства аффилированных лиц.
Суд назначил Хамзину штраф в размере 55 млн тенге, Кашкынбаеву — 25,4 млн тенге. Оба пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственных структурах.
Судебный акт в законную силу не вступил.