В Карагандинской области назначен новый аким Улытауского района

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением главы Карагандинской области Жениса Касымбека, по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия депутатов Улытауского раймаслихата, акимом Улытауского района назначен Советбек Медебаев. Его активу 2 марта представил заместитель главы региона Абзал Нукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Советбек Медебаев родился в 1965 году в посёлке Карсакпай Улытауского района Карагандинской области. У него два высших образования. Окончил Жезказганский университет имени О. А. Байконурова, получил квалификацию экономиста-менеджера, и Центрально-Азиатский университет по специальности «юриспруденция».

Трудовой путь начал мастером на Джезказганском участке ремонтно-строительного управления Джезказганского областного управления бытового обслуживания населения, работал в Джезказганской геологоразведочной экспедиции.

Был старшим специалистом, начальником отдела капстроительства, транспорта и материально-технического снабжения Джезказганского областного союза потребительских обществ.

С 1995 года на госслужбе. Исполнял обязанности руководителя и был руководителем аппарата главы Жезказганской городской администрации. Затем возглавил аппарат акима города Жезказгана.

В 2003 году избран депутатом Жезказганского городского маслихата, секретарём Жезказганского городского маслихата.

С 2008 по 2011 год - аким города Сатпаева.

Также работал заместителем председателя региональной профсоюзной организации ТОО «Корпорация «Казахмыс» (г. Жезказган).

С 2012 года и до настоящего назначения был секретарём Жезказганского гормаслихата.