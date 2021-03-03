В Карагандинской области назначен новый аким Улытауского района
Советбек Медебаев родился в 1965 году в посёлке Карсакпай Улытауского района Карагандинской области. У него два высших образования. Окончил Жезказганский университет имени О. А. Байконурова, получил квалификацию экономиста-менеджера, и Центрально-Азиатский университет по специальности «юриспруденция».
Трудовой путь начал мастером на Джезказганском участке ремонтно-строительного управления Джезказганского областного управления бытового обслуживания населения, работал в Джезказганской геологоразведочной экспедиции.
Был старшим специалистом, начальником отдела капстроительства, транспорта и материально-технического снабжения Джезказганского областного союза потребительских обществ.
С 1995 года на госслужбе. Исполнял обязанности руководителя и был руководителем аппарата главы Жезказганской городской администрации. Затем возглавил аппарат акима города Жезказгана.
В 2003 году избран депутатом Жезказганского городского маслихата, секретарём Жезказганского городского маслихата.
С 2008 по 2011 год - аким города Сатпаева.
Также работал заместителем председателя региональной профсоюзной организации ТОО «Корпорация «Казахмыс» (г. Жезказган).
С 2012 года и до настоящего назначения был секретарём Жезказганского гормаслихата.