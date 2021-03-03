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    22:00, 02 Март 2021 | GMT +6

    В Карагандинской области назначен новый аким Улытауского района

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    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением главы Карагандинской области Жениса Касымбека, по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия депутатов Улытауского раймаслихата, акимом Улытауского района назначен Советбек Медебаев. Его активу 2 марта представил заместитель главы региона Абзал Нукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Советбек Медебаев родился в 1965 году в посёлке Карсакпай Улытауского района Карагандинской области. У него два высших образования. Окончил Жезказганский университет имени О. А. Байконурова, получил квалификацию экономиста-менеджера, и Центрально-Азиатский университет по специальности «юриспруденция».

    Трудовой путь начал мастером на Джезказганском участке ремонтно-строительного управления Джезказганского областного управления бытового обслуживания населения, работал в Джезказганской геологоразведочной экспедиции.

    Был старшим специалистом, начальником отдела капстроительства, транспорта и материально-технического снабжения Джезказганского областного союза потребительских обществ.


    С 1995 года на госслужбе. Исполнял обязанности руководителя и был руководителем аппарата главы Жезказганской городской администрации. Затем возглавил аппарат акима города Жезказгана.

    В 2003 году избран депутатом Жезказганского городского маслихата, секретарём Жезказганского городского маслихата.

    С 2008 по 2011 год - аким города Сатпаева.

    Также работал заместителем председателя региональной профсоюзной организации ТОО «Корпорация «Казахмыс» (г. Жезказган).

    С 2012 года и до настоящего назначения был секретарём Жезказганского гормаслихата.


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