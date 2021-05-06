НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области найдено тело пропавшего мужчины. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате продолжительных поисковых работ 5 мая в Нуринском районе спасательными подразделениями Департамента по ЧС Карагандинской области вблизи села Тассуат обнаружено тело пропавшего 8 апреля текущего года Сулейменова Н.Х. 1958 г.р», - отметил Талгат Уали.

В ведомстве пояснили, что в период с 10 апреля по 5 мая поисковые работы по руслу реки Нура проводились с применением всех способов. Методом траления пройдено 32 км, эхолотом обследовано 23 км, визуально осмотрено 75 км, квадрокоптером обследовано 35 км. Пешим порядком было обследовано 17 км водной поверхности береговой зоны.

Также пешим порядком по суше обследовано 45 км русла реки Нура. Проведены водолазные работы на площади 1200 кв.м. Кинологическими расчетами ДЧС обследовано 18 км. На плавсредствах обследовано водное пространство русла реки протяженностью свыше 170 км.

В поисках был задействован вертолет. Кроме того, для аэровизуального обследования привлекались мотопарапланы, ими обследовано порядка 30 км.

«Поисковые работы по руслу реки были затруднены большим уровнем воды, сложным рельефом дна, ямами, полным отсутствием видимости под водой, большим количеством растительности. Тем не менее, спасатели не теряя надежды, проводили поисковые работы, по несколько раз обследуя одни и те же места. Погибший был обнаружен ниже по течению в 50 м от берега в 4-х км от места обнаружения его автомобиля», - рассказал Талгат Уали.



