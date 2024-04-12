В Карагандинской области наводят чистоту во дворах и на улицах

В Карагандинской области, как и во всём Казахстане, наводят порядок на улицах, в скверах и парках городов и районов. Сегодня в рамках акции «Таза Казахстан» проходит «Чистый четверг», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

На улицы населённых пунктов вышли госслужащие, представители бизнеса, жители и волонтёры. К акции присоединились более тысячи организаций и предприятий. Люди убирают мусор, облагораживают территории.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В частности, для уборки Караганды город разделили на секторы. Ежедневно вывозится более 5 тысяч кубометров мусора и твёрдых отходов.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Сегодня активисты и сотрудники акимата Караганды, районов Казыбек би и Алихана Бокейхана намерены убрать наиболее замусоренные густонаселённые территории.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Это дворовые площадки вокруг жилищных комплексов на Юго-Востоке, микрорайоны Восток-1, 2, 3. Планируется вывезти более 7 тысяч кубов мусора и ТБО.

Экоактивисты из села Кокпекты провели субботник вдоль трассы Караганда – Каркаралинск.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

- Мы общественники Кокпектинского сельского округа. Уже третий день убираем вдоль трассы Караганда – Каркаралинск. Призываем присоединиться и других жителей нашего района! – обращаются к землякам активисты.

Поддерживают акцию и балхашцы. Там запущен масштабный челлендж по санитарной очистке. В нём участвуют студенты, волонтёры, предприниматели, жители многоэтажных домов, сотрудники полиции и коммунальных предприятий.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Так, жители дома № 3 на улице Байсеитовой организовали в своём дворе субботник. Дружно убрали дворовую территорию, побелили деревья и бордюры, подмели дорожки, собрали мусор.

- Просим горожан не мусорить и соблюдать чистоту и порядок. Также приглашаем всех внести свой вклад в уборку придомовых территорий и сделать город совместными усилиями комфортнее, безопаснее и чище, – призвали горожан выходить на субботники неравнодушные балхашцы.

На сегодняшний день в городе собрано порядка 3000 мешков мусора.

Также была организована санитарная подрезка деревьев и озеленение.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Экологическая акция «Таза Қазақстан» продлится пять недель.