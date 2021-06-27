В Карагандинской области наградили журналистов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Женис Касымбек поздравил журналистов с профессиональным праздником. Награды вручили победителям конкурса «Алтын сұңқар».

«Сегодня нет ни одной сферы, где бы не был востребован многогранный труд журналистов. Вы заставляете реагировать, размышлять, сопереживать, видеть реальность с разных ракурсов. И особенным мастерством, своим неповторимым почерком обладает карагандинская школа журналистики. Не зря говорят, что Караганда – настоящая кузница журналистских кадров», – сказал Женис Касымбек.

Глава региона поблагодарил ветеранов журналистики и действующих работников СМИ за мастерство, честность и верность делу.

«Многие из вас в это непростое время находятся в первых рядах борьбы с пандемией, оперативно и достоверно информируя общественность о ситуации в регионе», – отметил Женис Касымбек.

Участникам встречи вручили награды Министерства информации и общественного развития РК. Известный карагандинский журналист и исследовательница Карлага Екатерина Кузнецова награждена медалью «Еңбек ардагері». Нагрудные знаки «Ақпарат саласының үздігі» получили ветеран журналистики Сагат Батырханова, редактор «5 канала» Рушан Бараев, директор компании «ТВ-АРТ» Руслан Никонович и заместитель главного редактора газеты «Индустриальная Караганда» Станислав Песнев. Ряд руководителей и работников СМИ награждён грамотами МИОР РК.

Также подвели итоги ежегодного конкурса «Алтын Сұңқар» и наградили победителей. В области он проходит в 15-й раз. За это время награду получили 202 журналиста и шесть коллективов СМИ.

В этом году поступило 104 заявки. Лауреатов в десяти номинациях выбрала конкурсная комиссия. Они получили премию в размере 500 тысяч тенге, дипломы и памятные статуэтки.

Специальной премии «За вклад в развитие карагандинской журналистики» удостоился коллектив медиахолдинга Saryarqa aqparat. Областные газеты «Ortalyq Qazaqstan» и «Индустриальная Караганда», которые входят в компанию и в этом году отмечают 90-летие, получили сертификаты по миллиону тенге.

«Мы благодарны членам комиссии и акиму области за высокую оценку нашей работы. Эта победа нашего большого коллектива, в состав которого входят не только две областные газеты-юбиляры, но и интернет-редакция, проект Life09. Мы будем и дальше стараться объективно освещать все главные новости региона и доносить до народа полезную информацию», – отметил директор медиахолдинга Saryarqa aqparat Камбар Ахметов.