В Карагандинской области начнут ремонтировать лифты
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заменить все неработающие и отремонтировать аварийные лифты в регионе должны в ближайшие два года. Такое поручение дал на аппаратном совещании аким Карагандинской области Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ».
«В области в многоэтажных домах установлен 1 341 лифт. Из них большинство эксплуатируется более 25 лет, что превышает нормативные сроки. 361 лифт в области не работает - это очень много. По программе модернизации ЖКХ с 2011 года по настоящий момент установили 102 лифта, но из них некоторые так же уже не работают. Этот вопрос нужно решать», - сказал глава региона.
Он сообщил, что сумел прийти к соглашению с Казахстанским центром модернизации и развития ЖКХ. Компания готова выделить два миллиарда тенге на возвратной основе.
Женис Касымбек поручил акимам встретиться с горожанами и составить список домов, в которых замена и ремонт лифтов необходимы в первую очередь.
Всего за 2020 и 2021 годы в регионе планируют установить 186 новых подъёмников. Из них 84 в Караганде, 86 в Темиртау, 3 в Балхаше, 4 в Жезказгане. Новые лифты также появятся в Сарани, Сатпаеве, Абае и других городах области.
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