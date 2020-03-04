+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: 2 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Карагандинской области начали производить медицинские маски

4 Марта 2020 10:32
Поделиться:
В Карагандинской области начали производить медицинские маски

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинской области не грозит дефицит медицинских масок. В Караганде есть предприятие, которое готово закрыть потребность жителей в этом товаре, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
В ВКО нашли способ минимизировать коррупционные риски в системе здравоохранения
Пять больниц объединили в одну многопрофильную в СКО Дефицит масок в аптеках объяснили в облздраве СКО Еще 12 человек стали жертвами коронавируса в Иране

Заместителю акима Карагандинской области Алишеру Абдыкадырову рассказали, что местные медицинские изделия поступят в аптеки уже в ближайшее время.

«Мы приобрели станок для производства медицинских масок. В минуту он способен производить до 100-120 штук. Наши маски трёхслойные. Потребность жителей региона в средствах защиты от инфекции будет полностью закрыта», - рассказал директор ТОО «МФ «Мерей» Канат Наурызбаев.

В свою очередь Алишер Абдыкадыров отметил, что необходимо начать снабжать масками социальные аптеки. Продукция, прежде всего, должна пойти на нужды карагандинцев. Ни о каком экспорте речи не может быть.

По словам руководителя управления здравоохранения Ержана Нурлыбаева, спрос на маски действительно есть. И сейчас предприятие готовится к большой работе, чтобы их хватило всем.

Заместитель акима также посетил предприятие в Сарани, где выпускают антисептические средства для личной гигиены и обеззараживания помещений. Его мощность - 2 000 флаконов в час, то есть 1 000 литров в сутки.

«В Казахстане вместе с нами четыре подобных производства. Наши цены ниже. Продукцию поставляем в медучреждения и полностью обеспечиваем дезинфицирующими средствами всю Карагандинскую область», - сказал заместитель директора ТОО «Грос Фарм» Михаил Момцелидзе.

Алишер Абдыкадыров предложил производителю работать и с аптеками.

Местные производители обещают обеспечить жителей области не только масками, но и антисептиками для рук.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив