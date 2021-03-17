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В Карагандинской области наблюдается рост заболеваемости КВИ
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Внештатный советник акима Карагандинской области по здравоохранению обратился к жителям региона. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ержан Нурлыбаев сообщил, что в регионе наблюдается рост заболеваемости КВИ. За неделю стало больше заболевших на 157 человек. В основном это люди от 18 до 60 лет. 65% выявленных инфицированных имеют симптомы заболевания.
Анализ эпидситуации показывает, что основными донаторами инфекции являются домашние очаги.
Для того чтобы избежать распространения инфекции, расширили показания к госпитализации пациентов. Все больные, даже легко переносящие инфекцию, направляются под круглосуточное наблюдение.
«На сегодня в стационарах получают лечение 600 пациентов. Мы принимаем меры по увеличению коечного фонда для лечения больных с КВИ различной степени тяжести, вводя в строй ранее законсервированные стационары. На этой неделе открывается госпиталь медуниверситета в здании института профзаболеваний, затем пациентов начнёт принимать и инфекционный стационар на улице Охотской», - сказал Ержан Нурлыбаев.
Также он напомнил, что в регионе продолжается вакцинация. Прививки получили 6 тысяч медицинских работников, более тысячи педагогов, 300 сотрудников службы ЧС. Начата и добровольная вакцинация населения. Уже привито более 200 человек.
Первого апреля в область поступит новая партия вакцины «Спутник V». Она будет направлена в сельские районы.
«Уважаемые жители области! Впереди нас ожидают длительные праздничные дни. В связи с этим мы просим вас воздержаться от проведения семейных торжеств, походов в гости. Избегайте посещения людных мест, надевайте маски в общественном транспорте. Берегите своё здоровье!» - обратился к населению Ержан Нурлыбаев.
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