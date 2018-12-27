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В Карагандинской области на трассе сломался автобус с 45 пассажирами

27 Декабря 2018 11:13 137
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В Карагандинской области на трассе сломался автобус с 45 пассажирами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Из неисправного автобуса, следовавшего по маршруту Караганда-Шымкент, эвакуированы 45 человек, сообщили в КЧС МВД РК.

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«26 декабря около 21:00 часов в Актогайском районе Карагандинской области, в 10 км от Приозерска, на 510 км автодороги Алматы-Екатеринбург силами трассового медико-спасательного пункта «Сарышаган» в составе 4 сотрудников и одной единицы техники из технически неисправного пассажирского автобуса марки «Van-Hool», следовавшего по маршруту «Караганда-Шымкент», эвакуированы на железнодорожной станции Сарышаган 45 человек, из них 7 детей. В медицинской помощи они не нуждались», - говорится в сообщении.
В Карагандинской области на трассе сломался автобус с 45 пассажирами 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия, ДТП,
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