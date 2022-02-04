В Карагандинской области готовятся к паводку

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области началась подготовка к предстоящему паводку. В январе приступили к объезду верховий рек, чтобы определить запасы снега. На особый контроль будут взяты все гидросооружения и населенные пункты в зонах риска. В профилактических целях предусмотрена санация реки Нуры на нескольких участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Меры для защиты населенных пунктов от паводковых вод обсудили на онлайн-совещании в акимате области. О ходе подготовки главе региона Женису Касымбеку доложили руководители управлений и ведомств, акимы городов и районов.

«Практические мероприятия по подготовке к паводку проводятся в рамках республиканской Дорожной карты и областного плана инженерных работ. Полностью выполнены 9 из 16 мероприятий Дорожной карты. Были возведены и укреплены защитные валы возле сел. На автомобильной дороге дороге Осакаровка – Озерное заменена водопропускная труба. Произведена очистка и углубление русла реки Жарлы, санация русла реки Шерубай-Нуры», – информировал начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

По его словам, необходимо завершить реконструкцию двух мостов на автодороге Новодолинка – Шахан – Молодецкое через реки Нура и Сокур.

Кроме того, запланирована санация реки Нуры на участках вблизи сел Чкалово и Садовое, поселка Г. Мустафина Бухар-Жырауского района, а также в Нуринском районе – возле сел Тассуат и Майоровка.

За семь лет, с 2015 по 2021 год, в области проделана большая работа, отметил глава ДЧС. Построили и укрепили 253 км защитных дамб и валов, укрепили берега, углубили дно, спрямили или уширили русла рек на общем расстоянии 102 км. Этими мерами было охвачено 178 населенных пунктов.

Реализация Дорожной карты и инженерного плана продолжается.

Традиционно с 1 марта приступят к очистке водопропускных труб и мостов.

Женис Касымбек поручил своевременно обеспечить меры защиты от паводка.

«В городах и районах уже сегодня нужно начать работу по вывозу снега. Предусматривайте средства, привлекайте предприятия. Все зависит от подготовки водных объектов и инфраструктуры, слаженности действий, материально-технического оснащения. Необходимо акцентировать внимание на подготовке водохранилищ, обеспечить контроль за каждым гидросооружением», – отметил глава региона.

На совещании также обсудили результаты работы системы гражданской защиты и усиление профилактических мер.



