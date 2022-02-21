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В Карагандинской области активизировали подготовку к паводку

21 Февраля 2022 18:45
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В Карагандинской области активизировали подготовку к паводку

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области эта зима выдалась малоснежной. Однако немало осадков выпало на минувшей неделе. Глава региона Женис Касымбек поручил держать на особом контроле подготовку к паводку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Готовность обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«Утверждён план противопаводковых мероприятий, в соответствии с которым ведутся работы. Создан региональный штаб. На особый контроль взяты 158 населённых пунктов, подверженных риску затопления. Начаты профилактические рейды, с раздачей населению памяток. В городах и районах будут увеличены запасы материально-технических средств. Заключён договор на проведение космомониторинга. Конкурс на подрыв льда на реках находится на стадии тендерных процедур», – доложил начальник ДЧС области Мурат Катпанов.

По его словам, из населённых пунктов вывезено 523 тысячи кубометров снега. Эта работа продолжается. До середины марта планируется проверить состояние водохозяйственных сооружений, водопропускных труб на автомобильных и железных дорогах.

Сотрудники «Казгидромета» и ДЧС проводят замеры уровня снега в бассейнах рек.

На 3–4 марта запланированы республиканские учения «Көктем-2022», сообщил Мурат Катпанов. По информации главы ведомства, в готовности находятся 9 030 сотрудников личного состава, около 2 500 единиц техники для аварийно-спасательных и других работ.

«За последнюю неделю выпало немало снега. Осадки ещё ожидаются. Акимам городов и районов необходимо активизировать работу по вывозу снега. Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования – держать на особом контроле все водохозяйственные сооружения», – поручил Женис Касымбек.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Паводок   #Регионы   #МЧС   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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