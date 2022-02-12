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В Карагандинской детской библиотеке открылась выставка «Наследие Казыбек би»

12 Февраля 2022 18:13
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В Карагандинской детской библиотеке открылась выставка «Наследие Казыбек би»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В читальном зале Карагандинской областной детской библиотеки имени Абая проходит книжная выставка-персоналия «Наследие Казыбек би». В этом году оратору, общественному деятелю, нашему земляку Казыбеку Кельдибекулы исполняется 355 лет со дня рождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для истории Казыбек би – выдающаяся личность периода становления единого государства казахов, ставшая для соплеменников символом правосудия. Казыбек би прославился как успешный дипломат, защищал интересы своего народа. Его изречения, назидания, афоризмы передавались из поколения в поколение в качестве образцов ораторского искусства. В нашем читальном зале для ознакомления представлена выставка-персоналия «Наследие Казыбек би», основанная на книжных и периодических материалах», – сообщили в библиотеке.

В фондах библиотеки хранятся книги о великом степном ораторе и дипломате Казыбек би: энциклопедия «Қаз дауысты Қазыбек би», историческая хроника деятельности Казыбек би (автор Ж. Омари), сборник афоризмов, статьи ученых-исследователей и др.

Выставка продлится до 20 марта.


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#Карагандинская область   #Культура   #История Казахстана   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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