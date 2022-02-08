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В карагандинской библиотеке проходит акция «Дарите книги с любовью!»

8 Февраля 2022 20:44
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В карагандинской библиотеке проходит акция «Дарите книги с любовью!»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 8 по 11 февраля в Карагандинской областной юношеской библиотеке имени Ж. Бектурова пройдёт акция «Дарите книги с любовью!». Приурочено мероприятие к Международному дню дарения книг - 14 февраля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам организаторов мероприятия, главная идея акции – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остаётся актуальным презентом и не теряет своей ценности.

В отделе обслуживания детей будут оформлены стеллажи, откуда маленькие и большие читатели смогут взять любую понравившуюся книжку в свою личную библиотеку.

А 13 февраля сотрудники отдела обслуживания юношества организуют в холле библиотеки книжную выставку «Читатель! Возьми в подарок книгу!». Здесь можно будет найти книги разнообразные по жанрам и содержанию.

Также любой желающий сможет отдать свои книги в дар библиотеке.


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#Карагандинская область   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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