В карагандинской библиотеке проходит акция «Дарите книги с любовью!»
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 8 по 11 февраля в Карагандинской областной юношеской библиотеке имени Ж. Бектурова пройдёт акция «Дарите книги с любовью!». Приурочено мероприятие к Международному дню дарения книг - 14 февраля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По словам организаторов мероприятия, главная идея акции – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остаётся актуальным презентом и не теряет своей ценности.
В отделе обслуживания детей будут оформлены стеллажи, откуда маленькие и большие читатели смогут взять любую понравившуюся книжку в свою личную библиотеку.
А 13 февраля сотрудники отдела обслуживания юношества организуют в холле библиотеки книжную выставку «Читатель! Возьми в подарок книгу!». Здесь можно будет найти книги разнообразные по жанрам и содержанию.
Также любой желающий сможет отдать свои книги в дар библиотеке.
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