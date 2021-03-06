В Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях закрыли ряд дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях введено ограничение движения на автодорогах из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИИР РК.

Сегодня в 16.00 ч. в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Екатеринбург-Алматы» км 1353-1425, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. (участок дирекций платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»»).

для грузового общественого автотранспорта

2. «Кызылорда-Павлода» км. 967-1066, г.Караганда-п.Молодежный.

В 16.00 ч. в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1353, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл. (участок относится к дирекции платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол»).

В 18.00 ч. в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение

1. «Мамлютка-Костанай» км 250-406, уч-к г.Тобыл-гр. Сев. Каз. обл.

2. «Екатеринбург-Алматы» км 419-466. уч-к п.Карабалык -п.Федоровка

3. «Екатеринбург-Алматы» км. 555-686, уч. г.Тобыл-п.Сарыколь.



