В карагандинских многоэтажках продолжают обновлять лифты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В карагандинских многоэтажках устанавливают новые лифты. Это делают по поручению акима области Жениса Касымбека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

В мае нынешнего года новый лифт заработал в доме 43/2 на проспекте Нуркена Абдирова. До этого жильцы девятиэтажки 25 лет преодолевали лестничные пролёты пешком.

«У нас в доме много семей с детьми, пожилых. Люди всегда ходили пешком с пакетами, колясками. Конечно, непросто было. Потом мы узнали, что есть программа модернизации ЖКХ, поговорили с жильцами - все были только «за». Нам очень помог наш КСК «Атлант». Акимат города посодействовал с восстановлением утерянных ещё при Союзе документов. И вот в мае у нас наконец-то появился новый лифт», - рассказывает председатель кондоминиума Валерий Анчуков.

Платить за подъёмник жители дома будут в течение 8 лет. Сумма ежемесячного платежа зависит от площади квартиры. По словам Валерия Анчукова, в их доме жильцы двухкомнатных квартир платят по 2 600 тенге.

«Проблем с обслуживанием лифта нет. Если что-то вдруг нужно настроить, звоним, приезжают специалисты, сразу всё делают. И это было, когда лифт только установили. Сейчас их вообще вызывать незачем: лифт прекрасно работает. Конечно, и мы с жильцами его бережём. У нас даже есть договор, по которому, если на лифте нужно спустить строительный мусор, пол нужно застелить плёнкой, а потом всё вымыть за собой», - делится Валерий Анчуков.

Такой же подъёмник в ближайшее время заработает в доме 37/2 на проспекте Нуркена Абдирова. Здесь уже завершают отделочные работы.

Новые лифты рассчитаны на 25 лет эксплуатации.

«Для сохранности лифтов мы обязательно меняем электрические кабели, ставим приборы учёта. Для защиты от вандалов в машинных отделениях устанавливаем новые двери с хорошими замками, по пожеланию жильцов можем сделать и сигнализацию», - говорит директор Центра модернизации жилищного фонда по Карагандинской области Данияр Дюсембаев.

В этом году установку подъёмников планируют продолжить и в других домах Караганды, а также в Темиртау, Балхаше, Жезказгане и Сатпаеве. В Карагандинской области уже обновлено 46 лифтов, ещё 12 должны смонтировать до конца года.