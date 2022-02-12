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В Караганде завершился второй отборочный турнир по настольному теннису

12 Февраля 2022 22:27
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В Караганде завершился второй отборочный турнир по настольному теннису

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде завершился второй отборочный турнир в национальную команду Казахстана по настольному теннису. Olympic.kz представил результаты матчей за медали, передает МИА «Казинформ».

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Мужчины, за первое место:

Алан Курмангалиев (Караганда) – Денис Жолудев (Усть-Каменогорск) 3:1.

За третье место:

Сагантай Курмамбаев (Усть-Каменогорск) – Владислав Захаров (Караганда) 3:2.

Далее в финальной «восьмерке» Владислав Захаров, Ирисбек Артукметов, Эрик Райтер, Искандер Харки, Дастан Кенжигулов.

Женщины, за первое место:

Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) - Зауреш Акашева (Караганда) 3:1.

За третье место:

Анель Бахыт (Шымкент) - Алсу Сапарова (Уральск) 3:1.

С четвертого по восьмое места заняли Алсу Сапарова, Гулчехра Хусейнова, Александра Смирнова, Ангелина Романовская, Арай Ашкеева.

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#Карагандинская область   #Спорт  
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