В Караганде завершился второй отборочный турнир по настольному теннису
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде завершился второй отборочный турнир в национальную команду Казахстана по настольному теннису. Olympic.kz представил результаты матчей за медали, передает МИА «Казинформ».
Мужчины, за первое место:
Алан Курмангалиев (Караганда) – Денис Жолудев (Усть-Каменогорск) 3:1.
За третье место:
Сагантай Курмамбаев (Усть-Каменогорск) – Владислав Захаров (Караганда) 3:2.
Далее в финальной «восьмерке» Владислав Захаров, Ирисбек Артукметов, Эрик Райтер, Искандер Харки, Дастан Кенжигулов.
Женщины, за первое место:
Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) - Зауреш Акашева (Караганда) 3:1.
За третье место:
Анель Бахыт (Шымкент) - Алсу Сапарова (Уральск) 3:1.
С четвертого по восьмое места заняли Алсу Сапарова, Гулчехра Хусейнова, Александра Смирнова, Ангелина Романовская, Арай Ашкеева.
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