В Караганде завершился международный турнир по боксу

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде завершился XXXVI Международный турнир по боксу памяти Галыма Жарылгапова. В турнире принимали участие боксёры из 7 стран, включая Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

Результаты международного соревнования

Мужчины:

52 кг

1. Дамир Абдикадыр (Алматы)

2. Талгат Сырымбетов (Караганда)

3. Жомарт Ержан (Туркестан) Карим Серкебаев (Караганда)

57 кг

1. Акылбек Есенбек Уулу (Кыргызстан)

2. Нурсултан Исахан (Нур-Султан)

3. Акниет Балтабаев (Караганда), Айбат Шукелов(Павлодар)

63 кг

1. Василий Самчук (Караганда)

2. Ердаулет Уеи (КНР)

3. Азамат Нуркен(Караганда), Мирас Ертанов (Алматы)

69 кг

1. Дулат Бекбауов (Жамбыл)

2. Нурхан Омиртай (Караганда)

3. Аман Сайлау (ЗКО), Рахат Сейтжан (Актобе)

75 кг

1. Бахтиёр Мирзомухаммади (Таджикистан)

2. Берикбай Нуримбетов (Караганда)

3. Ерсултан Советов (Караганда) Манас Курбанов (Шымкент)

81 кг

1. Шаббос Негматуллоев (Таджикистан)

2. Еркебулан Акимбай (Алматы)

3. Жанибек Картбаев (Актобе) Р. Халимулатти (КНР)

91 кг

1. Сагындык Тогамбай (Нур-Султан)

2. Артём Пчелаков (Костанай)

3. Алишер Низамов (Узбекистан)

Женщины:

51 кг

1. Ангелина Лукас (Шымкент)

2. Жансая Абдраимова (Жамбыл)

3. Жайна Шекербекова (Шымкент) и Назым Кызайбай (Алматы)

57 кг

1. Людмила Воронцова (Россия)

2. Едгорой Мирзаева (Узбекистан)

3. Владислава Кухта (Костанай) и Анжа Садвакасова (Павлодар)

60 кг

1. Римма Волосенко (Нур-Султан)

2. Екатерина Дынник (Россия)

3. Райхон Кодирова (Узбекистан) и Карина Ибрагимова (Акмолинская область)

69 кг

1. Саадат Далгатова (Россия)

2. Баян Акбаева (Алматы)

3. Дарига Шакимова (Алматы) и Элина Густафсон (Финляндия)

75 кг

1. Земфира Магомедалиева (Россия)

2. Надежда Рябец (Костанай)

3. Виолетта Князева(Караганда) и Акерке Бахытжан (Кызылорда)