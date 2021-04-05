В Караганде юные краеведы рассказали о знаменитых людях Сарыарки
Краеведы на заседании клуба делились своими наработками. Так, Алла Шалимова рассказала о жизни первого карагандинского доктора Германа Алалыкина, а Ясмина Байсерік - о судьбе почётного шахтера Тусупа Кузембаева.
Исследования членов клуба продолжаются. Результаты будут озвучены в ходе проведения круглого стола «Сарыарқа далалық өркениеттің алтын бесігі» («Сарыарка - золотая колыбель степной цивилизации») на следующем заседании с участием представителей Историко-краеведческого музея Карагандинской области и Музея археологии и этнографии КарУ имени Е. А. Букетова.
Краеведческо-исследовательский клуб «Жәдігер» в Карагандинской областной детской библиотеке имени Абая действует с 2018 года. Его члены - дети младшего, среднего и старшего школьного возраста, интересующиеся историей и культурой родного края.