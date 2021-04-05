В Караганде юные краеведы рассказали о знаменитых людях Сарыарки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинском областном историко-краеведческом музее прошло заседание библиотечного краеведческого клуба «Жәдігер». Юные исследователи обсудили работу «Сарыарқаның ұлы азаматтары. Знаменитые люди Сарыарки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Краеведы на заседании клуба делились своими наработками. Так, Алла Шалимова рассказала о жизни первого карагандинского доктора Германа Алалыкина, а Ясмина Байсерік - о судьбе почётного шахтера Тусупа Кузембаева.

Исследования членов клуба продолжаются. Результаты будут озвучены в ходе проведения круглого стола «Сарыарқа далалық өркениеттің алтын бесігі» («Сарыарка - золотая колыбель степной цивилизации») на следующем заседании с участием представителей Историко-краеведческого музея Карагандинской области и Музея археологии и этнографии КарУ имени Е. А. Букетова.

Краеведческо-исследовательский клуб «Жәдігер» в Карагандинской областной детской библиотеке имени Абая действует с 2018 года. Его члены - дети младшего, среднего и старшего школьного возраста, интересующиеся историей и культурой родного края.