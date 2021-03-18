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    15:00, 18 Март 2021 | GMT +6

    В Караганде впервые прошли соревнования «Весёлый дельфин»

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В бассейне Дворца спорта имени Нуркена Абдирова впервые состоялись соревнования «Весёлый дельфин» по эстафетному плаванию среди детей с ПОДА, нарушениями зрения и слуха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Особенные дети состязались в эстафетах 4х25 и 4х50 метров вольным стилем. Первенство было посвящено Наурызу.

    «Дети испытали массу положительных эмоций. Тем более, что многие из них впервые приняли участие в соревнованиях. Ребята переживали, радовались медалям. Жаль, что зрителям нельзя было присутствовать, а то бы и родители получили заслуженную порцию позитива. В роли судей в этом первенстве выступили наши старшие воспитанники. И так приятно, что они с большим вниманием и заботой отнеслись к маленьким спортсменам, новичкам. Первенства с такими детьми проводить нелегко, но их улыбки с лихвой компенсируют все трудности», - поделилась тренер по плаванию областной школы по инвалидному спорту Наталья Манохина.


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