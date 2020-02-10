В Караганде возрождают заводы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Создание 1 200 рабочих мест, порядка 3 млрд тенге налогов и 100%-ое казахстанское содержание - первые итоги возрождённого завода Qaz Carbon. Об этом передает МИА «Казинформ».

В областном центре девятого региона возрождают бывший Карагандинский литейный завод, который с приходом новых инвесторов переименован в объединение литейных заводов ТОО Qaz Carbon.

Ведётся масштабная модернизация завода. Заменено устаревшее оборудование, в том числе коксовые вагранки, работавшие в литейном цехе почти 60 лет. Установлены новые индукционные печи, которые позволяют выпускать чугун и сталь высочайшего качества без вреда для окружающей среды. Сплав, получаемый на новом оборудовании, содержит гораздо меньше вредных примесей.

«В сутки на заводе выпускают до 140 тонн качественной литейной продукции. Она призвана оживить машиностроение, энергетику, горную металлургию и железнодорожную отрасль страны. К примеру, это единственное предприятие в области, где делают тормозные колодки для локомотивов. Продукция покрывает потребности крупных промышленных компаний Казахстана, России и других стран СНГ. В перспективе компания расширит географию своих поставок», - прокомментировал акционер компании Qaz Carbon Ерлан Нигматулин.

Сегодня это предприятие уже можно назвать уникальным. Здесь внедряют энергоэффективные и экологически чистые разработки последнего поколения. Весь процесс автоматизирован, что делает работу завода экономически эффективной. В рамках модернизации основной акцент ставится на повышении производительности труда с помощью трансферта абсолютно новых технологий. Проект реализуется полностью за счёт частных инвестиций, в том числе иностранных.

«Исходя из спроса на рынке Казахстана, мы пришли к выводу, что существует ниша для наращивания производства литейной продукции. Мы модернизируем производство для получения продукции с более высокой добавленной стоимостью. Традиционно Казахстан имеет большой потенциал в этом направлении, в том числе развитую инфраструктуру, отличную сырьевую базу и качественные кадры. Все эти факторы обеспечат высокий уровень развития нашей компании в ближайшем будущем», - отметил акционер компании Qaz Carbon Давид Кемертелидзе.

В планах ТОО Qaz Carbon - строительство нового цеха по производству крупногабаритного литья. Это значит, что в Караганде дополнительно появятся новые рабочие места.