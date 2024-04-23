В Караганде восстанавливают выгоревший лес

В районе Кирзавода в Караганде высадили 90 тысяч двухгодичных сеянцев сосны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На этом месте два года назад был крупный пожар, сгорело много деревьев.

Такое массовое восстановление леса проходит в рамках акции «Таза Қазақстан» и посвящено также 90-летию областного центра.

Фото: акимат Карагандинской области

Новые деревья на 20 гектарах высадили вручную 100 сотрудников лесного хозяйства, управления природных ресурсов, госслужащие.

– В населённых пунктах Карагандинской области ежегодно высаживают 60 тысяч деревьев. Эту работу местные исполнительные органы продолжают. В этом году будет посажено такое же количество, – сказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бахтияр Санбаев.

В посадке сосен участвовал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

– Хочу поблагодарить всех жителей нашей области, волонтёров, предприятия, организации за поддержку инициативы Президента и активное участие в массовых субботниках. Это не одноразовая акция, необходимо постоянно поддерживать порядок. Ещё одна важная часть работы – озеленение и улучшение экологии. В ближайшие три года планируем в области посадить 3 миллиона деревьев. Хотелось бы попросить жителей поддерживать чистоту и активно участвовать в подобных мероприятиях. Если ребёнка приучать к чистоте с раннего возраста, то тогда будет чистый дом, чистый двор, чистый город и чистая страна, – считает глава области.

Фото: акимат Карагандинской области

В свою очередь ветераны лесхоза поделились советами, как лучше ухаживать за молодыми деревьями.

– Я очень рад, что нас сегодня пригласили на посадку. Надеемся, приживаемость будет хорошая. Озеленение – благое и нужное дело, которое необходимо пропагандировать, призывать граждан расширять зелёную зону, – говорит ветеран лесного хозяйства 85-летний Михаил Жакупов.

Всего же в этом году на территории государственного лесного фонда Карагандинской области посадят 1 272 000 саженцев лиственных и хвойных пород. Лиственные – клён и вязь – выращены в Новодолинском питомнике. Около 200 тысяч штук уже готовы к посадке.

За поливом и приживаемостью будут следить работники лесхоза. Инспекторы станут проводить рейды.