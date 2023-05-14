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В Караганде водитель автобуса сошел с маршрута ради спасения пассажирки

Автор:  
Агата Мухамеджанова
14 Мая 2023, 12:28
В Караганде водитель автобуса сошел с маршрута ради спасения пассажирки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Водитель маршрутного автобуса в Караганде свернул с пути, чтобы доставить пассажирку в больницу. Женщине внезапно стало плохо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел в маршрутном автобусе №53. Женщине внезапно стало плохо. Пассажиры попытались привести ее в чувство. В это время водитель автобуса Алмас Муратбек свернул с маршрута и повез упавшую в обморок женщину в больницу в Майкудуке.

По словам самого водителя среди пассажиров были и те, кто возмущался по поводу того, что автобус свернул не туда.

«Когда кто-то из пассажиров сообщил о том, что одной женщине стало плохо, я открыл переднюю дверь автобуса, чтобы проветрить салон. Затем, не раздумывая, поехал в сторону больницы. В это время некоторые пассажиры начали возмущаться, что мы не туда свернули. Но я сказал, что на кону жизнь человека, и это важнее всего. После этого все успокоились», - говорит Алмас Муратбек.

После того, как женщину доставили в больницу, ее на каталке вывели из автобуса и оказали первую помощь.

«Пациентка была осмотрена врачами, показаний для госпитализации не было. Позже ее оправили на амбулаторное лечение», - прокомментировали в управлении здравоохранения Карагандинской области.

А остальных пассажиров водитель автобуса довез на необходимые остановки.

«Я всех развез по местам. А позже, вечером, позвонил в больницу и справился о состоянии той пассажирки. И обрадовался, когда сказали, что с ней все в порядке», - говорит Алмас Муратбек.

О том, что автобус сошел с маршрута руководство автопарка узнало позже. По словам самого водителя, руководители отнеслись к этому лояльно.


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