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В Караганде ветер сорвал искусственный газон: ребенок в реанимации пришел в сознание

Автор:  
Агата Мухамеджанова
20 Июня 2023, 17:35
В Караганде ветер сорвал искусственный газон: ребенок в реанимации пришел в сознание

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде пострадавший из-за сорвавшегося искусственного газона ребенок пришел в сознание. 8-летний пациент получил серьезные травмы головы, передает корресрондент МИА «Казинформ».

Напомним, вчера сильный ветер сорвал искусственный газон в одном из дворов дома в микрорайоне Голубые пруды. В это время двое детей играли на газоне и получили травмы. У 8-летнего ребенка перелом черепа, челюсти и руки. Он получил повреждение мозга. Сегодня ему сделают операцию. А у 9-летнего ребенка состояние оценивается как средней степени тяжести. Он проходит лечение в клинической больнице. Врачи говорят, что ему стало легче.

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«Мы вывели ребенка из состояния шока. Сейчас состояние маленького пациента улучшилось. Сознание ясное, разговаривает. Нейрохирурги восстановят сломанную лобную кость, вставят нижнюю челюсть на место, а также зафиксируют верхнюю челюсть. Травматологи тоже делают свою работу. Также у ребенка сломана правая рука. Ее тоже восстановят», - сказал врач-нейрохирург Габит Махамбаев.

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Отметим, что этот искусственный газон во дворе подрядчик начал устанавливать только неделю назад. Работа еще не завершена. Поэтому кромка не закреплена. А то, почему были проигнорированы меры безопасности, выясняют компетентные органы. Сейчас по данному факту возбуждено дело.

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