В Караганде в подвале двухэтажки «забил родник»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в подвале многоквартирного дома появилась вода неизвестного происхождения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данное время воду выкачали. Комиссия в ходе проверки взяла пробу, и она показала, что это стоячая вода. Мы ждем еще одного результата лабораторных анализов. Вода никуда не вытекает, был бы родник, она должна была вытечь»,- говорит руководитель отдела координации вопросов ЖКХ города Караганды Рустем Кожакапанов.

Как выяснялось, в этом многоэтажном доме лужа появилась два года назад.

Как отметили в ведомстве, с таким случаем образования воды в жилом доме они сталкиваются впервые.

Тем временем, за все время жильцы поменяли водопроводные, канализационные и теплосети в доме. Однако причина не в этом. Жильцы беспокоятся, что если не решить эту проблему они могут остаться без крыши над головой. Дом со временем может провалиться.

«Ответ на все вопросы будут известны только после повторного анализа, которого мы ждем. Тогда уже можно будет определить причину возникновения, так называемого, родника»,- пояснил Р. Кожакапанов.

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